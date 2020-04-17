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      В Киеве на дороге образовался большой провал: фото, видео

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      Провал в Киеве / 24 канал

      На улице Вадима Гетьмана в Киеве образовался огромный провал – прорвало водопроводную трубу. Движение транспорта там ограничено, на месте работают коммунальщики.

      Инцидент произошел сегодня, 17 апреля 2020 года, в 4:00. На месте аварии находилась корреспондентка 24 канала.

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      Движение транспорта на части дороги, где образовалась пропасть, перекрыли. На другой полосе дороги образовались небольшие пробки.

      По информации Киевводоканала, работы планируют завершить сегодня до конца дня.


      Провал на улице Вадима Гетьмана / Фото: 24 канал

      "Наши специалисты осуществили разрытие почвы над местом разрыва трубы и начали ремонтные работы, которые планируют завершить до 23:00 17 апреля. Утром следующего дня участок передадут соответствующим коммунальным службам для благоустройства", – отметили на сайте.

      В Киеве на дороге образовался провал: видео

      Обратите внимание! В Киеве вчера, 16 апреля 2020 года, зафиксировали в воздухе высокий уровень загрязнения и пыль. Власть просит людей не выходить из домов.

      Автор: Анастасия Федченко, Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие
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