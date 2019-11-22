В Киеве на Гончара прогремел взрыв в жилом доме

Вечером четверга, 21 ноября, в Киеве на улице Олеся Гончара прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал – повреждена только внутренняя отделка подъезда.

На месте взрыва работали следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и взрывотехники, сообщает полиция Киева.

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На месте правоохранители провели поквартирный обход, опросив жителей дома и возможных свидетелей инцидента.



Полиция допросила возможных свидетелей взрыва

Следователи также провели осмотр места происшествия и обнаружили и изъяли оттуда деформированные металлические фрагменты подъезда. Их уже направили на экспертизу.

Кроме того, полицейские изымут видео с камер наблюдения и осуществят необходимые шаги, чтобы установить и задержать причастных к взрыву.

Полиция открыла дело по статье о хулиганстве. Виновникам грозит заключение сроком до 7 лет.



Организаторам взрыва в Киеве грозит до 7 лет за решеткой