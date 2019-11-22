11:51
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      В Киеве на Гончара прогремел взрыв в жилом доме

      82 Читати новину українською
      Полиция ищет организаторов взрыва в подъезде жилого дома в Киеве / фото: полиция Киева

      Вечером четверга, 21 ноября, в Киеве на улице Олеся Гончара прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал – повреждена только внутренняя отделка подъезда.

      На месте взрыва работали следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска и взрывотехники, сообщает полиция Киева.

      К слову: Среди домов в Днепре взорвалась граната: местные жители обнаружили труп мужчины – видео, фото

      На месте правоохранители провели поквартирный обход, опросив жителей дома и возможных свидетелей инцидента.


      Полиция допросила возможных свидетелей взрыва

      Следователи также провели осмотр места происшествия и обнаружили и изъяли оттуда деформированные металлические фрагменты подъезда. Их уже направили на экспертизу.

      Кроме того, полицейские изымут видео с камер наблюдения и осуществят необходимые шаги, чтобы установить и задержать причастных к взрыву.

      Полиция открыла дело по статье о хулиганстве. Виновникам грозит заключение сроком до 7 лет.


      Организаторам взрыва в Киеве грозит до 7 лет за решеткой

      Международный День сыновей: искренние поздравления в стихах
      сегодня
      2135
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Взрыв
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      сегодня , 09:37 Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      Настя Сукач 3478
      Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      сегодня , 08:40 Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      Максим Єфімов 336
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      177
      Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      сегодня , 07:20 Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      Інна Жолобович 862
      Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина
      сегодня , 07:05 Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина
      Ірина Поліщук 418
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук