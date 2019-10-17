В Киеве на ходу загорелся троллейбус с 40 пассажирами внутри: фото, видео

Заполненный людьми троллейбус №28 вспыхнул на проспекте Свободы в Киеве днем 17 октября. Люди пытались самостоятельно потушить пламя, однако им это не удалось.

Задняя часть троллейбуса выгорела дотла, а стекло выбило. Помогали потушить "рогатого" и водители, проезжавшие мимо. Фото и видео опубликованы в сообществе Киев Оперативный в Фейсбуке.

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Занялась задняя часть троллейбуса – место, где расположен компрессор.



Задняя часть сильно повреждена / фото: Kyiv Operativ

В пресс-служба ГСЧС Киевщины отметили, что причины возгорания пока не известны, а пострадавших нет. На вызов пришлось направить сразу две спецмашины и 10 пожарных.



Пожар помогали потушить и водители, проезжавшие мимо / фото: Kyiv Operativ

Как тушили пожар в троллейбусе в Киеве – смотрите видео с места происшествия