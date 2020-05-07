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      В Киеве на карантин закрыты два общежития и два монастыря: там обнаружили коронавирус

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      Закрыты на карантин общежития и монастыри в Киеве
      Закрыты на карантин общежития и монастыри в Киеве / 5 канал

      Киевская власть имеет право закрывать на карантин отдельные места. Именно так она и сделала, закрыв два общежития и два монастыря в столице из-за коронавируса.

      Информацию о закрытых на карантин общежитиях и монастырях подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко во время брифинга, сообщает 24 канал.

      К слову Коронавирус в Киево-Печерской лавре: откуда новые заражения и введут ли там карантин

      По его словам, спасатели проводят дезинфекцию в зданиях города, где были выявлены заражения коронавирусом. Это общежития, церкви, жилые дома

      "Учреждения, в которых фиксируют случаи заболевания, закрывают на карантин. В столице сегодня закрыты два общежития и два монастыря", – заявил Кличко.

      Во время брифинга он не назвал, какие именно места закрыты. Однако еще неделю назад он сообщил о двух закрытых на карантин общежитиях.

      "Одно – на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе – на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц – все жители общежития", – сообщил Кличко.

      В то же время COVID-19 В Киеве: количество новых случаев заражения уменьшилось

      Не назвал Кличко и монастыри, которые закрыты на карантин. До этого в городе были закрыты Покровский Голосеевский мужской монастырь, Киево-Печерская лавра и Ионинский монастырь.

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости Киева Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине
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