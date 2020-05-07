В Киеве на карантин закрыты два общежития и два монастыря: там обнаружили коронавирус

Киевская власть имеет право закрывать на карантин отдельные места. Именно так она и сделала, закрыв два общежития и два монастыря в столице из-за коронавируса.

Информацию о закрытых на карантин общежитиях и монастырях подтвердил городской голова Киева Виталий Кличко во время брифинга, сообщает 24 канал.

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По его словам, спасатели проводят дезинфекцию в зданиях города, где были выявлены заражения коронавирусом. Это общежития, церкви, жилые дома

"Учреждения, в которых фиксируют случаи заболевания, закрывают на карантин. В столице сегодня закрыты два общежития и два монастыря", – заявил Кличко.

Во время брифинга он не назвал, какие именно места закрыты. Однако еще неделю назад он сообщил о двух закрытых на карантин общежитиях.

"Одно – на улице Бажова, где обнаружили 1 больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второе – на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц – все жители общежития", – сообщил Кличко.

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Не назвал Кличко и монастыри, которые закрыты на карантин. До этого в городе были закрыты Покровский Голосеевский мужской монастырь, Киево-Печерская лавра и Ионинский монастырь.