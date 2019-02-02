04:32
2 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пугачева просит 40 миллионов помощи. Расследование 60-летней давности
      Вєсті Кремля
      21:12, 1 февраля
      Вести.UA: Обезглавленное общественное вещание. Добкин овладел новой профессией
      Вєсті.UA
      20:16, 1 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      В Киеве на кольцевой дороге маршрутка с пассажирами въехал в грузовик: девять пострадавших

      10 Читати новину українською
      Маршрутка протаранила грузовик на кольцевой под Киевом
      Маршрутка протаранила грузовик на кольцевой под Киевом / Скриншот

      В Святошинском районе Киева маршрутка протаранила грузовик, что стояла припаркованной в правой полосе с включенной "аварийкой". В результате инцидента пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса.

      Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве на странице в Facebook.

      Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве: водителю Audi объявлено подозрение – видео 18+

      Очевидцы инцидента рассказали, что по непонятным причинам в заднюю часть грузовика Renault на полном ходу врезался маршрутный автобус "Богдан", полный пассажиров.

      Сообщение о аварий с участием маршрутного автобуса и грузовика в Святошинском районе в дежурную часть поступило в 21:40. По предварительной информации, в результате столкновения травмы восемь человек: водитель и пассажиры маршрутки,
      – говорится в сообщении.

      Одному из пострадавших от удара сильно зажало ноги. Чтобы освободить мужчину, спасатели вынуждены были применить специальное оборудование, врачи подозревают у мужчины перелом ноги. Еще семь пострадавших получили легкие травмы. Сейчас всех пострадавших участников аварии доставлены в больницу.

      По сообщению "Эспрессо" удар был такой силы, что на дорогу вылетели все деньги. На видео видно, к от удара вылетело лобовое стекло автобуса. Удар пришелся на правую часть транспортного средства.

      На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следователи по расследованию ДТП для установления причин аварии.

       

      Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      сегодня , 01:00 30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      Іван Яковина 119
      Главные новости 1 февраля: переименование УПЦ МП и новые рейсы лоукостов в Украину
      1 февраля , 22:44 Главные новости 1 февраля: переименование УПЦ МП и новые рейсы лоукостов в Украину
      336
      Хто веде популістів до влади?
      1 февраля , 22:00 Хто веде популістів до влади?
      Артем Овдієнко 912
      Куда пойти в Одессе: самые очаровательные места жемчужины Украины
      1 февраля , 21:01 Куда пойти в Одессе: самые очаровательные места жемчужины Украины
      Наталя Боднар 83
      Кремль дестабілізує Європу
      1 февраля , 20:00 Кремль дестабілізує Європу
      Ігор Лапін 1135
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Королевская и кроссовки: эпичная "эволюция" в фото
       2 сентября 2015 , 18:08
      TVi: На нас давит налоговая милиция
       26 апреля 2012 , 14:49 9
      Киевские коммунальщики установили "синие кабинки" посреди проспекта
       8 октября 2018 , 10:06
      Секс-скандал Роналду: В сети появилось фото предполагаемого соглашения о "молчании" с возможной жертвой португальца
       8 октября 2018 , 12:43
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук