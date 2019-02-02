В Киеве на кольцевой дороге маршрутка с пассажирами въехал в грузовик: девять пострадавших

В Святошинском районе Киева маршрутка протаранила грузовик, что стояла припаркованной в правой полосе с включенной "аварийкой". В результате инцидента пострадали восемь пассажиров и водитель автобуса.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве на странице в Facebook.

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Очевидцы инцидента рассказали, что по непонятным причинам в заднюю часть грузовика Renault на полном ходу врезался маршрутный автобус "Богдан", полный пассажиров.

Сообщение о аварий с участием маршрутного автобуса и грузовика в Святошинском районе в дежурную часть поступило в 21:40. По предварительной информации, в результате столкновения травмы восемь человек: водитель и пассажиры маршрутки,

– говорится в сообщении.

Одному из пострадавших от удара сильно зажало ноги. Чтобы освободить мужчину, спасатели вынуждены были применить специальное оборудование, врачи подозревают у мужчины перелом ноги. Еще семь пострадавших получили легкие травмы. Сейчас всех пострадавших участников аварии доставлены в больницу.

По сообщению "Эспрессо" удар был такой силы, что на дорогу вылетели все деньги. На видео видно, к от удара вылетело лобовое стекло автобуса. Удар пришелся на правую часть транспортного средства.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следователи по расследованию ДТП для установления причин аварии.