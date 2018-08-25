В Киеве на Крещатике горел ресторан: фото

В субботу, 25 августа, в центре Киева на улице Крещатик вспыхнул пожар в ресторане. На место происшествия немедленно выехали 15 спасателей и 3 единицы техники из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



Спасатели выяснили, что возгорание возникло на первом этаже 7-этажного админздания на кухне ресторана на площади 15 квадратных метров. Кроме того, огонь частично распространился на кровлю одноэтажной пристройки.

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Полноценно тушить возгорания спасатели не могли из-за того, что долгое время не удавалось отключить электроснабжение в здании и время от времени из электрической проводки, напряжение которой 380 вольт, шли искры. С риском для жизни спасатели не давали возгоранию распространиться на большую площадь,

– говорится в сообщении чрезвычайников.

Они также отметили, что после того, как было выключено питание здания, пожарные начали полноценное тушение пожара и через некоторое время он был ликвидирован.



Огонь повредил электрическую проводку, частично сгорело и разобрано 20 квадратных метров кровли пристройки. Травмированных и погибших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.



Пожар в ресторане в центре Киева удалось ликвидировать