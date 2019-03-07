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      В Киеве на Майдане произошло масштабное ДТП с участием 6 автомобилей: фото и видео

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      ДТП на Майдане в Киеве с участием 6 автомобилей
      ДТП на Майдане в Киеве с участием 6 автомобилей / Kiev.informator.ua

      Возле Майдана Незалежности в Киеве 6 марта произошла авария с участием 6 автомобилей. Все началось с того, когда Honda CR-V выезжала на Крещатик и в нее влетел белый Volkswagen, не остановившийся на красный свет.

      После столкновения Volkswagen не затормозил и врезался в автомобиль Citroen C3, который стоял на встречной полосе, сообщает "Информатор" со ссылкой на свидетелей аварии. Позже эту версию подтвердили и некоторые участники ДТП.

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      Столкновение произошло на такой скорости, что Citroen C3 съехал на соседнюю полосу и врезался в автомобиль ВАЗ 2109. Кроме того, по инерции Citroen зацепил автомобили Dacia и Hyundai, которые находились позади.

      В результате масштабной аварии никто из ее участников серьезные травмы не получил. Однако медики все же проверили состояние пострадавших и оказали им помощь.

      На месте ДТП прибыли патрульные, которые занялись оформлением аварии. Полицейские устанавливают подробности инцидента.

      ДТП Київ Майдан Незалежності аварія
      Автомобили-участники масштабной аварии возле Майдана в Киеве//Фото: Информатор

      Аварія ДТП Київ Майдан
      Фото с места аварии в Киеве возле Майдана      //Фото: Информатор

      Смотрите видео с места ДТП возле Майдана в Киеве с участием 6 машин:
       

      На Майдане Незалежності в Киеве Volkswagen спровоцировал ДТП с четырьмя авто

      Опубліковано Информатор Киев Середа, 6 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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