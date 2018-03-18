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В Киеве на Майдане сожгли чучело Путина

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Выборы в России: в Киеве сожгли чучело Владимира Путина
Выборы в России: в Киеве сожгли чучело Владимира Путина / Українська правда

В воскресенье, 18 марта, в Киеве на Майдане Незалежности проходит акция протеста против голосования на выборах президента России в аннексированном Крыму. Участие в акции принимают около 50 человек.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Отметим, ранее сообщалось, что под зданием генконсульства России в Киеве активисты "Национального корпуса", "Свобода" и других организаций проводят пикет, на который они принесли "золотого Путина", балалайки и привели "медведя".

Тем временем участники протеста на Майдане держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь себе выборы, верни Крым" и "Крым – это Украина".

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Протест у Києві проти виборів президента Росії
Протест в Киеве против выборов президента России

Протест на Майдані проти виборів РФ у Криму
На Майдане в день выборов президента России активисты провели протест

Отмечается, что протестующие принесли с собой чучело в костюме, к голове которого прикреплено фото с лицом президента России Владимира Путина. Активисты выкрикивали: "Путин, вон из Крыма!", а впоследствии сожгли это чучело.

Спалили опудало Путіна
В Киеве сожгли чучело Путина

Напомним, что россияне не могут проголосовать на выборах президента РФ в Украине, поскольку все дипломатические учреждения РФ заблокированы украинскими правоохранителями. Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков предупреждал, что в день выборов президента России россиян не будут впускать в посольства и консульства в украинских городах.

Теги: Новости Украины протесты Новости Киева Выборы в России 2018 Аннексия Крыма Развод Путина
Источник: 24 Канал
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