В Киеве на Майдане сожгли чучело Путина

В воскресенье, 18 марта, в Киеве на Майдане Незалежности проходит акция протеста против голосования на выборах президента России в аннексированном Крыму. Участие в акции принимают около 50 человек.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Отметим, ранее сообщалось, что под зданием генконсульства России в Киеве активисты "Национального корпуса", "Свобода" и других организаций проводят пикет, на который они принесли "золотого Путина", балалайки и привели "медведя".

Тем временем участники протеста на Майдане держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь себе выборы, верни Крым" и "Крым – это Украина".

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Протест в Киеве против выборов президента России



На Майдане в день выборов президента России активисты провели протест

Отмечается, что протестующие принесли с собой чучело в костюме, к голове которого прикреплено фото с лицом президента России Владимира Путина. Активисты выкрикивали: "Путин, вон из Крыма!", а впоследствии сожгли это чучело.



В Киеве сожгли чучело Путина

Напомним, что россияне не могут проголосовать на выборах президента РФ в Украине, поскольку все дипломатические учреждения РФ заблокированы украинскими правоохранителями. Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков предупреждал, что в день выборов президента России россиян не будут впускать в посольства и консульства в украинских городах.