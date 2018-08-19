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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

В Киеве на мусорнике нашли мертвого младенца

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В Киеве на мусорнике нашли мертвого младенца
В Киеве на мусорнике нашли мертвого младенца / Иллюстративное фото

В Шевченковском районе столицы Украины на мусорнике нашли мертвого младенца. Родители в это время находились в состоянии алкогольного опьянения и спали рядом с мусорниками.

Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, ребенку было два дня.

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Отмечается, что наряд полиции отработал вызов на районе, а затем в милицию подбежал мужчина, который сообщил о странном пакете.

"Правоохранители заглянули внутрь и увидели там ребенка. Они начали оказывать первую помощь и срочно вызвали скорую. К сожалению, врачи лишь констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Позже обнаружили родителей ребенка, которые спали недолеко от мусорников. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

 

Теги: Новости Киева Дети и несовершеннолетние Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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