В Киеве на мусорнике нашли мертвого младенца
В Шевченковском районе столицы Украины на мусорнике нашли мертвого младенца. Родители в это время находились в состоянии алкогольного опьянения и спали рядом с мусорниками.
Как сообщает Киев Оперативный в Facebook, ребенку было два дня.
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Отмечается, что наряд полиции отработал вызов на районе, а затем в милицию подбежал мужчина, который сообщил о странном пакете.
"Правоохранители заглянули внутрь и увидели там ребенка. Они начали оказывать первую помощь и срочно вызвали скорую. К сожалению, врачи лишь констатировали смерть", – говорится в сообщении.
Позже обнаружили родителей ребенка, которые спали недолеко от мусорников. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Источник: 24 Канал
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