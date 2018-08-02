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В Киеве на некоторых улицах могут увеличить лимит скорости: перечень

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Увеличение скорости движения
Увеличение скорости движения / 24 Канал

На некоторых улицах Киева могут увеличить максимально разрешенную скорость движения транспортных средств до 80 километров в час уже в сентябре.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на директора департамента транспортной инфраструктуры Сергея Симонова.

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Он отметил, что соответствующий проект решения может быть рассмотрен на ближайшей сессии Киевсовета. Увеличение максимальной скорости до 80 км/ч может произойти на 22 улицах:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городская до пересечения с ул. Газопроводная и от ул. Газопроводная до Минского проспекта)

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе)

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Николая Трублаини)

просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Маршала Малиновского)

Автодорога Р-69 (от ул. Озерная до границы г.Киева)

просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста)

просп. Генерала Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Надднепрянское шоссе

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

ул. Саперно-Слободская (от ул. Николая Гринченко до Южного моста)

просп. Николая Бажана (до Харьковской площади)

ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская)

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславская и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи)

ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. Алишера Навои)

просп. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения)

просп. Леся Курбаса

просп. Космонавта Комарова

ул. Борщаговская

Южный мостовой переход

Симонов отметил, что к проекту решения имеются замечания активистов в сфере безопасности дорожного движения. Они предлагают увеличить скорость движения на некоторых улицах частично, то есть правые полосы, там где есть велодорожки или нет надземных пешеходных переходов, оставить со скоростным режимом в 50 км/ч, а на левых увеличить до 80 км/час.

Напомним, изменения в Правила дорожного движения и увеличение штрафов были инициированы министром МВД Арсеном Аваковым после страшной трагедии в Харькове, где внедорожник Lexus сбил шесть человек.

Теги: Новости Украины Новости Киева Авто Новые правила дорожного движения
Источник: 24 Канал
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