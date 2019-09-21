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      В Киеве на Оболони отец после ссоры жестоко убил свою дочь-школьницу: все детали

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      В Киеве жестоко убили 16-летнюю девушку: убийцей оказался отец, причина – ссора
      В Киеве жестоко убили 16-летнюю девушку: убийцей оказался отец, причина – ссора / Пресс-служба Нацполиции

      В Киеве на улице Попова, 6, которая располагается на Оболони, произошло убийство 16-летней девушки. Говорится о насильственной смерти. Обнаружила тело несовершеннолетней ее бабушка. Женщина, в частности, увидела, что дверь в квартире родственников открыта, поэтому решила проверить и увидела огромную лужу крови. Трагедия произошла около 11:30 21 сентября.

      Бабушка погибшей собственно и сообщила правоохранителям об инциденте. Полицейским стало известно, что она является официальным опекуном школьницы. Дело в том, что мать несовершеннолетней в семье уже давно не видели, а отца несколько лет назад лишили родительских прав, передает Отдел коммуникации полиции Киева.

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      Место убийства 16-летней девушки в Киеве: видео

      На место немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, а также судебно-медицинский эксперт. Здесь правоохранители опросили хозяина квартиры, который оказался отцом погибшей девушки. Мужчина рассказал, что пришел домой пьяным, но его дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора.

      В Киеве на Оболони отец жестоко убил свою 16-летнюю дочь: место трагедии

      Кроме того, во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. После мужчина пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что его дочь мертва.

      Батько, кримінал, Київ, вбивство, 16-річна дівчинаПредполагаемый убийца и одновременно отец погибшей 16-летней девушки

      Тело погибшей девушки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты установили, что она умерла от асфиксии (удушения). Ее отца уже задержали. Сейчас в полиции решают вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. В то же время следователи начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если вина горе-отца будет доказана, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

      Жестокое убийство 16-летней школьницы в Киеве: что говорят правоохранители и вероятный убийца видео

      К сожалению случаи, когда родители ведут себя жестоко со своими детьми, – не единичные в Украине. В частности, недавно в Желтых Водах на Днепропетровщине горе-мать выбросила новорожденного ребенка, предположительно, в мусорник. По словам женщины, она так сделала, потому что ребенок родился мертвым.

      blog_ava
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      Теги: Убийство Жертвы Криминальные новости Новости Киева Новости Украины
      Источник: 24 канал
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