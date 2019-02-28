В Киеве на Оболони взорвался автомобиль: фото и видео

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 28 в Оболонском районе произошел взрыв в автомобиле. В результате пострадал водитель.

Граната взорвалась в автомобиле Audi. У мужчины – незначительные телесные повреждения, сообщили в полиции Киева.

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Водителя машины сразу осмотрели врачи, однако от госпитализации пострадавший отказался. Никто из прохожих не пострадал.



На месте взрыва работает полиця

Кроме того, взрыв повредил рядом расположенное транспортное средство.



В Киеве взорвался автомобиль

Сейчас все детали происшествия выясняются, но полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

Смотрите видео с места взрыва автомобиля в Киеве: