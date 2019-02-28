В Киеве на Оболони взорвался автомобиль: фото и видео
В Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 28 в Оболонском районе произошел взрыв в автомобиле. В результате пострадал водитель.
Граната взорвалась в автомобиле Audi. У мужчины – незначительные телесные повреждения, сообщили в полиции Киева.
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Водителя машины сразу осмотрели врачи, однако от госпитализации пострадавший отказался. Никто из прохожих не пострадал.
На месте взрыва работает полиця
Кроме того, взрыв повредил рядом расположенное транспортное средство.
В Киеве взорвался автомобиль
Сейчас все детали происшествия выясняются, но полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.
Смотрите видео с места взрыва автомобиля в Киеве:
Только что в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв. По предварительной информации – кто-то подбросил гранату в автомобиль #Audi (#KA7777AH). Говорят, что водитель госпитализирован в больницу. Детали происшествия устанавливаются
Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 28 февраля 2019 г.