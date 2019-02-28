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      В Киеве на Оболони взорвался автомобиль: фото и видео

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      В Киеве на Оболони взорвался автомобиль
      В Киеве на Оболони взорвался автомобиль / kyiv.npu.gov.ua

      В Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 28 в Оболонском районе произошел взрыв в автомобиле. В результате пострадал водитель.

      Граната взорвалась в автомобиле Audi. У мужчины – незначительные телесные повреждения, сообщили в полиции Киева.

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      Водителя машины сразу осмотрели врачи, однако от госпитализации пострадавший отказался. Никто из прохожих не пострадал.

      поліція вибух
      На месте взрыва работает полиця

      Кроме того, взрыв повредил рядом расположенное транспортное средство.

      поліція київ вибух
      В Киеве взорвался автомобиль

      Сейчас все детали происшествия выясняются, но полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.

      Смотрите видео с места взрыва автомобиля в Киеве:

      Только что в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв. По предварительной информации – кто-то подбросил гранату в автомобиль #Audi (#KA7777AH). Говорят, что водитель госпитализирован в больницу. Детали происшествия устанавливаются

      Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 28 февраля 2019 г.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Полиция Взрыв
      Источник: 24 канал
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