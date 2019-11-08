В Киеве на Оболони затонула яхта: фото, видео

Яхта затонула на Днепре в Оболонском районе Киева. На момент инцидента на ней находились трое мужчин, они не пострадали.

Информация о затонувшей яхте между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом на Днепре поступила к спасателям утром 8 ноября. По предварительным данным, яхта была частной, но без номеров. Также судно было очень старым.

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В то же время dtp.kiev.ua в фейсбуке сообщает, что в момент аварии на яхте находились трое мужчин. Они рассказали, что судно натолкнулось на буй.



Затонула яхта на Днепре / фото "Информатор" и dtp.kiev.ua Затонула яхта на Днепре / фото "Информатор" и dtp.kiev.ua

К счастью, мужчины выжили и самостоятельно смогли доплыть до пирса банного комплекса "Поплавок". Администратор заведения позвал мужчин внутрь, чтобы погреться.

Все, кто находился на борту, выжили и даже самостоятельно выплыли... Ребята сообщили, что наткнулись на буй. Однако, их состояние было неадекватным. Предварительно, пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения,

– отмечается в сообщении.

Спасатели добавили, что нашли на дне яхты большую пробоину. Скорее всего, она образовалась после столкновения с буйом. Именно после удара судно заполнилось водой и пошло ко дну.

Смотрите видео, как тонет яхта на Днепре в Оболонском районе

Затонула яхта в Киеве: смотрите видео



