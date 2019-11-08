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      В Киеве на Оболони затонула яхта: фото, видео

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      В Киеве затонула яхта на Оболони 8 ноября 2019 фото, видео
      На Оболони в Киеве затонула яхта / kiev.informator.ua

      Яхта затонула на Днепре в Оболонском районе Киева. На момент инцидента на ней находились трое мужчин, они не пострадали.

      Информация о затонувшей яхте между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом на Днепре поступила к спасателям утром 8 ноября. По предварительным данным, яхта была частной, но без номеров. Также судно было очень старым.

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      В то же время dtp.kiev.ua в фейсбуке сообщает, что в момент аварии на яхте находились трое мужчин. Они рассказали, что судно натолкнулось на буй.

      К счастью, мужчины выжили и самостоятельно смогли доплыть до пирса банного комплекса "Поплавок". Администратор заведения позвал мужчин внутрь, чтобы погреться.

      Все, кто находился на борту, выжили и даже самостоятельно выплыли... Ребята сообщили, что наткнулись на буй. Однако, их состояние было неадекватным. Предварительно, пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения,
      – отмечается в сообщении.

      Спасатели добавили, что нашли на дне яхты большую пробоину. Скорее всего, она образовалась после столкновения с буйом. Именно после удара судно заполнилось водой и пошло ко дну.

      Смотрите видео, как тонет яхта на Днепре в Оболонском районе

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      А вот и Герои ночи с затонувшей яхты: Очевидцы засняли, как яхта с тремя мужчинами пошла на дно. Все, кто находился на борту судна выжили и даже самостоятельно выплыли на Пирс банного комплекса "Поплавок". Администратор заведения забрала путешественников греться. Ребята сообщили, что наткнулись на буй. Однако, их состояние было неадекватным, предварительно потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Напомним: В Киеве на Героев Сталинграда между Собачьим Устьем и Верблюжей протокой затонула яхта. На место прибыла команда спасателей КАРС, водолазы совместно с ГСЧС вытягивают ушедшую на дно яхту. Устанавливаем подробности происшествия и информацию о пострадавших. Рятувальники КАРС 044 430 37 13 facebook.com/KARS.Kyiv/

      Допис, поширений dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

       

      Затонула яхта в Киеве: смотрите видео

       

       


       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Аварии и ДТП Водный транспорт Новости Киева
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