В Киеве на одной из улиц сорвало часть асфальта

Утром 13 июня, в Оболонском районе Киева, в результате прорыва трубопровода сорвало часть асфальта. В результате инцидента улицу Пивничну пришлось соответствующим службам перекрыть.

Об этом сообщает телеканал "112. Украина".

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"На улице Пивнична Оболонского района произошел прорыв трубопровода, в результате чего было сорвано часть асфальта. По состоянию на данный момент коммунальщики ликвидировали прорыв и начали ремонт дорожного покрытия", – отмечают журналисты.

К слову, в результате аварии соответствующие службы еще и перекрыли улицу Пивничну.

"Однако саму улицу до сих пор перекрыто, здесь установлены ограждения и ограничительные знаки. Машины вынуждены объезжать улицу, большинство из них едет по тротуару", – добавляют на ресурсе.

Напомним, в ночь на среду, 23 мая, в Днепре на магистральном трубопроводе случилась крупная авария, в результате чего без воды остался ряд районов города.