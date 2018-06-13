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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве на одной из улиц сорвало часть асфальта

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В Оболонском районе Киева в результате прорыва трубопровода сорвало часть асфальта (иллюстративное фото)
В Оболонском районе Киева в результате прорыва трубопровода сорвало часть асфальта (иллюстративное фото) / Соцсети

Утром 13 июня, в Оболонском районе Киева, в результате прорыва трубопровода сорвало часть асфальта. В результате инцидента улицу Пивничну пришлось соответствующим службам перекрыть.

Об этом сообщает телеканал "112. Украина".

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"На улице Пивнична Оболонского района произошел прорыв трубопровода, в результате чего было сорвано часть асфальта. По состоянию на данный момент коммунальщики ликвидировали прорыв и начали ремонт дорожного покрытия", – отмечают журналисты.

К слову, в результате аварии соответствующие службы еще и перекрыли улицу Пивничну.

"Однако саму улицу до сих пор перекрыто, здесь установлены ограждения и ограничительные знаки. Машины вынуждены объезжать улицу, большинство из них едет по тротуару", – добавляют на ресурсе.

Напомним, в ночь на среду, 23 мая, в Днепре на магистральном трубопроводе случилась крупная авария, в результате чего без воды остался ряд районов города.

Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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