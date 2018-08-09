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В Киеве на огромной взятке задержали руководителя фискальной службы

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В Киеве на огромной взятке задержали руководителя фискальной службы
В Киеве на огромной взятке задержали руководителя фискальной службы / Нацполиция

В четверг, 9 августа, в Киеве задержали одного из руководителей департамента Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте также: Задержан экс-чиновник "Укргаздобычи", который предлагал немалую взятку прокурору ГПУ

Он требовал деньги от трех предпринимателей в размере 20 тысяч долларов.

Руководителя фискальной службы задержали на взятке

За взятку обещал посодействовать в проведении аудита предприятия и в его дальнейшем закрытии. Фамилия задержанного пока не разглашается. Известно, что он может провести за решеткой от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Фамилию задержанного пока не разглашают

Чиновник требовал 20 тысяч долларов США. За содействие проведения аудита, уменьшение штрафных санкций и дальнейшее прекращение или ликвидацию трех юридических лиц. Директора департамента правоохранители задержали с поличным, сразу после получения им первой части этих денег, а именно 10 тысяч долларов США. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и досудебное расследование,
– рассказал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Задержанный может провести за решеткой от пяти до десяти лет

Сейчас продолжаются следственные действия.

Теги: Новости Украины Новости Киева Государственная фискальная служба Взятка
Источник: 24 Канал
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