В Киеве на огромной взятке задержали руководителя фискальной службы
В четверг, 9 августа, в Киеве задержали одного из руководителей департамента Государственной фискальной службы.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Он требовал деньги от трех предпринимателей в размере 20 тысяч долларов.
Руководителя фискальной службы задержали на взятке
За взятку обещал посодействовать в проведении аудита предприятия и в его дальнейшем закрытии. Фамилия задержанного пока не разглашается. Известно, что он может провести за решеткой от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Фамилию задержанного пока не разглашают
Чиновник требовал 20 тысяч долларов США. За содействие проведения аудита, уменьшение штрафных санкций и дальнейшее прекращение или ликвидацию трех юридических лиц. Директора департамента правоохранители задержали с поличным, сразу после получения им первой части этих денег, а именно 10 тысяч долларов США. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и досудебное расследование,
– рассказал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Задержанный может провести за решеткой от пяти до десяти лет
Сейчас продолжаются следственные действия.