В Киеве на огромной взятке задержали руководителя фискальной службы

В четверг, 9 августа, в Киеве задержали одного из руководителей департамента Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Он требовал деньги от трех предпринимателей в размере 20 тысяч долларов.

Руководителя фискальной службы задержали на взятке

За взятку обещал посодействовать в проведении аудита предприятия и в его дальнейшем закрытии. Фамилия задержанного пока не разглашается. Известно, что он может провести за решеткой от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Фамилию задержанного пока не разглашают

Чиновник требовал 20 тысяч долларов США. За содействие проведения аудита, уменьшение штрафных санкций и дальнейшее прекращение или ликвидацию трех юридических лиц. Директора департамента правоохранители задержали с поличным, сразу после получения им первой части этих денег, а именно 10 тысяч долларов США. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и досудебное расследование,

– рассказал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Задержанный может провести за решеткой от пяти до десяти лет

Сейчас продолжаются следственные действия.