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      В Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП: фото и видео 18+

      787 Читати новину українською

      В Киеве на Окружной, рядом с поворотом на улицу Стеценко, произошло масштабное ДТП. В результате аварии по меньшей мере 2 человека погибли.

      Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный". Несколько видео и фото с места трагедии опубликовали фейсбук-сообщества.

      Читайте также: Авто разорвало пополам: в Киеве произошла смертельная авария – фото и видео 18+

      На видео видно, что в аварию попали 2 автомобиля – Audi и BMW х5. Тела погибших лежат на дороге. На место происшествия уже приехала медицинская помощь.

      Dtp.kiev.ua в фейсбуке отметил, что предварительно водитель Audi не справился с управлением. Он выехал боком на встречную полосу и попал под колеса BMW х5. Удар был настолько сильным, что обувь пострадавших разлетелась на 40 метров от места аварии.

      От сильного удара люди с Audi вылетели из авто: 2 погибли на месте, а еще 2 – в реанимации в очень тяжелом состоянии. Одному из погибших разорвало голову.

      Водитель BMW х5 не пострадал, ему оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

      київ дтп кільцева
      На Окружной в Киеве произошло масштабное ДТП

      київ дтп жертви кільцева
      По меньшей мере 3 человека погибли

      київ дтп аварія жертви
      Одной из жертв разорвало голову

      поліція київ жертви кільцева
      На место происшествия едут все спецслужбы

      В Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП: видео 18+

       
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Транспорт Полиция Жертвы Новости Киева
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