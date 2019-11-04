В Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП: фото и видео 18+

В Киеве на Окружной, рядом с поворотом на улицу Стеценко, произошло масштабное ДТП. В результате аварии по меньшей мере 2 человека погибли.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный". Несколько видео и фото с места трагедии опубликовали фейсбук-сообщества.

Читайте также: Авто разорвало пополам: в Киеве произошла смертельная авария – фото и видео 18+

На видео видно, что в аварию попали 2 автомобиля – Audi и BMW х5. Тела погибших лежат на дороге. На место происшествия уже приехала медицинская помощь.

Dtp.kiev.ua в фейсбуке отметил, что предварительно водитель Audi не справился с управлением. Он выехал боком на встречную полосу и попал под колеса BMW х5. Удар был настолько сильным, что обувь пострадавших разлетелась на 40 метров от места аварии.

От сильного удара люди с Audi вылетели из авто: 2 погибли на месте, а еще 2 – в реанимации в очень тяжелом состоянии. Одному из погибших разорвало голову.

Водитель BMW х5 не пострадал, ему оказали медицинскую помощь на месте ДТП.



На Окружной в Киеве произошло масштабное ДТП



По меньшей мере 3 человека погибли



Одной из жертв разорвало голову



На место происшествия едут все спецслужбы

В Киеве на Окружной произошло смертельное ДТП: видео 18+

Что происходит на Кольцевой именно сейчас: видео