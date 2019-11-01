В Киеве на Печерске загорелся жилой дом: фото

В Печерском районе столицы, в переулке Ольшанском, загорелась крыша одноэтажного дома. На момент возгорания дома была семья – двое родителей и ребенок.

Запах дыма почувствовала именно ребенок – он и разбудил взрослых, сообщает корреспондент 24 канала.

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Дом одноэтажный, расположенный на улице с элитными домами. На место возгорания прибыли пожарные, причины возгорания устанавливаются.



В элитном районе Киева загорелся дом / Фото Людмила Кушнир (24 канал)



В доме вспыхнула крыша / Фото Людмила Кушнир (24 канал)

Столб дыма был виден из разных концов города. Киевляне даже предполагали, что горит недостроенный небоскреб.



Место пожара / Фото Людмила Кушнир (24 канал)



Дом, который загорелся / Фото Людмила Кушнир (24 канал)

Отметим, 31 октября вечером в центре Киева на крыше жилого дома возник пожар площадью в 100 квадратных метров. Уже через несколько часов, в 1:00 ночи с четверга на пятницу, спасателям удалось ликвидировать возгорание.