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      В Киеве на Печерске загорелся жилой дом: фото

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      В Киеве на Печерске загорелась крыша жилого дома
      В Киеве на Печерске загорелась крыша жилого дома / Фото Людмила Кушнир (24 канал)

      В Печерском районе столицы, в переулке Ольшанском, загорелась крыша одноэтажного дома. На момент возгорания дома была семья – двое родителей и ребенок.

      Запах дыма почувствовала именно ребенок – он и разбудил взрослых, сообщает корреспондент 24 канала.

      Смотрите также: Пожар в центре Киева: спасатели эвакуировали людей – видео

      Дом одноэтажный, расположенный на улице с элитными домами. На место возгорания прибыли пожарные, причины возгорания устанавливаются.

      Пожежа Печерськ
      В элитном районе Киева загорелся дом / Фото Людмила Кушнир (24 канал)

      Пожежа у Києві
      В доме вспыхнула крыша / Фото Людмила Кушнир (24 канал)

      Столб дыма был виден из разных концов города. Киевляне даже предполагали, что горит недостроенный небоскреб.

      Пожежа у Києві
      Место пожара / Фото Людмила Кушнир (24 канал)

      Пожежа у Києві
      Дом, который загорелся / Фото Людмила Кушнир (24 канал)

      Отметим, 31 октября вечером в центре Киева на крыше жилого дома возник пожар площадью в 100 квадратных метров. Уже через несколько часов, в 1:00 ночи с четверга на пятницу, спасателям удалось ликвидировать возгорание.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Пожар
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