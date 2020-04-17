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      В Киеве на Позняках горит кафе "Новая земля": фото и видео пожара

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      В Киеве горит здание кафе "Новая земля" / reservehall.com

      В Киеве загорелось кафе "Новая земля", расположенное на улице Ревуцкого. Очевидцы в социальных сетях публикуют видео, как густой черный дым поднимается в небо от здания ресторана, что горит.

      Здание кафе уже практически уничтожено пожаром, пишет "Киев оперативный" в своем фейсбуке.

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      На опубликованных в сети кадрах заметно, что на месте пожара уже есть спасатели. Впрочем здание горит настолько мощно, что возможность побороть пожар до полного выгорания кафе выглядит сомнительным.

      Пожар в кафе "Новая земля": смотрите видео

      Новость дополняется ...

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Пожар Новости Киева Новости Украины
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