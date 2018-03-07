В Киеве на улице внезапно умерла женщина: фото с места происшествия
В среду днем, 7 марта, в Киеве возле станции метро "Нивки" внезапно умерла женщина, которая шла забирать ребенка из школы. По словам очевидцев, женщина "шла, упала, не очнулась".
Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.
"Неравнодушные граждане пытались оказать первую медицинскую помощь, вызвали "скорую". Но, к сожалению, прибывшие на место медики помочь женщине уже не смогли", — говорится в сообщении сообщества.
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Источник: 24 Канал
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