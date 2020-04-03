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      В Киеве на Виноградаре вспыхнул крупный пожар: видео

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      Во время пожара никто не пострадал / ДСНС

      На улице Ивана Выговского в Киеве произошел пожар. Из-за сильного задымления в районе правоохранители перекрыли движение транспорта.

      На открытой территории горит травяной настил на площади 1,5 гектаров, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      На место происшествия выехали спасатели. По данным пожарных, из-за сильного ветра и сухой травы пламя очень быстро распространялось и распространилось на 2 гаража.

      Пожарным удалось спасти один автомобиль. Сейчас выясняются обстоятельства пожара.

      К тушению пожара привлекли 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

      В столице произошел пожар на открытой территории: видео

      Пожар повредил два гаража / Фото: Социальные сети

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: ГСЧС Пожар Новости Киева Криминальные новости
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