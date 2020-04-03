В Киеве на Виноградаре вспыхнул крупный пожар: видео
На улице Ивана Выговского в Киеве произошел пожар. Из-за сильного задымления в районе правоохранители перекрыли движение транспорта.
На открытой территории горит травяной настил на площади 1,5 гектаров, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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На место происшествия выехали спасатели. По данным пожарных, из-за сильного ветра и сухой травы пламя очень быстро распространялось и распространилось на 2 гаража.
Пожарным удалось спасти один автомобиль. Сейчас выясняются обстоятельства пожара.
К тушению пожара привлекли 6 единиц техники и 27 человек личного состава.
В столице произошел пожар на открытой территории: видео
Пожар повредил два гаража / Фото: Социальные сети
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