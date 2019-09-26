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      В Киеве на Выдубичах продолжается масштабный пожар: видео

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      Пожар в столице
      Пожар в столице / Скриншот

      Именно сейчас горит здание в одном из районов столицы. Пока точно неизвестно, что именно загорелось, однако в комментариях утверждают, что загорелись здания гаражей..

      Об этом сообщает "Информатор", который вел прямую трансляцию с места инцидента.

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      По предварительной информации на территории где произошел пожар жили бездомные. Информации о возможных жертвах пока нет.

      Сгорело одноэтажное здание и автомобиль. Масштаб пожара пока уточняется.

      На месте работают чрезвычайники.

      Смотрите видео с места события:

      Это уже третий масштабный пожар в столице в течение этой недели. Недавно горели восемь автоцистерн с горючим на Лесном массиве Киева. На месте инцидента были слышны взрывы.

      В тот же вечер на Выдубичах занялось офисное помещение. Впоследствии огонь перекинулся на склад, где хранились матрасы, а затем на соседнее четырехэтажное офисное здание.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар
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