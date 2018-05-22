В Киеве на взятке задержали руководителя театра
Во вторник, 22 мая, в столице на получении взятки в 200 тысяч гривен задержали одного из руководителей Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
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Правоохранители установили, что руководитель театра требовал 200 тысяч гривен от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок.
Руководитель театра требовал 200 тысяч гривен
Злоумышленника задержали во время получения всей суммы взятки в помещении театра.
Задержан один из руководителей Киевского театра
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения,
– говорится в сообщении.
Первоочередные следственные действия продолжаются.