В Киеве на взятке задержали руководителя театра

Во вторник, 22 мая, в столице на получении взятки в 200 тысяч гривен задержали одного из руководителей Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Правоохранители установили, что руководитель театра требовал 200 тысяч гривен от предпринимателя за предоставление в аренду помещений театра для проведения видеосъемок.



Руководитель театра требовал 200 тысяч гривен

Злоумышленника задержали во время получения всей суммы взятки в помещении театра.



Задержан один из руководителей Киевского театра

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения,

– говорится в сообщении.

Первоочередные следственные действия продолжаются.