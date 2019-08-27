В Киеве на женщину упало большое дерево: видео инцидента

В Киеве в Печерском районе на женщину, которая шла по тротуару, упало огромное дерево. К счастью, женщина осталась жива, ее доставили в больницу.

Инцидент произошел утром 27 августа на улице Чигорина, 59, пишет ГСЧС.

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Очевидцы рассказывают, что женщина шла по тротуару и не успела отойти, когда дерево начало трещать и свалилось на дорогу. Из-за этого 49-летняя пострадавшая получила серьезное повреждение позвоночника.



На Печерске на женщину упало дерево / Фото ГСЧС с места происшествия

На место инцидента приехали спасатели, которые и помогли женщине выбраться из-под поваленного дерева. К счастью, дерево только ударило ее, а не привалило насмерть.

Все время пострадавшая находилась в сознании, но не могла идти. Поэтому, с помощью носилок спасатели транспортировали ее в карету скорой и увезли в больницу.

В Киеве на женщину упало дерево: видео

По словам жителей этого района, они неоднократно обращались на горячую линию КГГА ранее и писали заявление на срубку дерева. Людей смущало то, что дерево висело прямо над дорогой и во время ливня с него валились ветки.