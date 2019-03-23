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      В Киеве на живых свиньях написали имена политиков и выпустили из грузовика: фото и видео

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      В Киеве живых свиней выпустили из грузовика в рамках протестов "Нацкорпуса"
      В Киеве живых свиней выпустили из грузовика в рамках протестов "Нацкорпуса" / Фото: "Громадське"

      В Киеве продолжаются акции протеста от "Нацкорпуса" – на этот раз активисты игрушечными поросятами не ограничились. Возле Житнего рынка в столице выпустили около двух десятков свиней.

      Грузовик со свиньями приехал к киевскому рынку около часа дня, за авто следили правоохранители, сообщает "Громадське".

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      Потом начали сходиться пенсионеры с плакатами. За ними – мужчины спортивной внешности. Свидетели события сделали фотографии – на них видно свиней и написанные на их спинах имена правящей верхушки, в частности президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана.


      Присутствующие подготовили плакаты

      Около 15:00 собравшиеся двинулись в направлении метро "Контрактовая площадь". Откуда они приехали, очевидцы акции не знают.

      Водитель автомобиля рассказал изданию, что свиней загрузили уже на рынке. Сколько их и откуда взялись – не знает. Однако он отметил, что завтра повезет их куда-то в Одесскую область. Впоследствии автомобиль отъехал от рынка.

      Отметим, в рамках своей прошлой акции, которая состоялась 16 марта, активисты в Киеве забросали правоохранителей игрушечными свиньями. Такое представители "Нацкорпуса" повторили и в Полтаве – там тогда находился президент с визитом.

      23 марта "Нацкорпус" вновь организовал акцию протеста в Киеве – активисты продолжают требовать наказания для виновных в хищениях в "Укроборонпроме". Этот митинг несколько отличается от предыдущего – к нему присоединилось немало пожилых людей. Активисты двинулись к Админстрации Порошенко – их представителям позволили "передать требования".

      Чего требует "Нацкорпус":

      • Взять под стражу и арестовать счета и имущество вероятных участников коррупционных сделок в оборонной отрасли: уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина, директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы;

      • Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;

      • Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

      • От генпрокурора Юрия Луценко требуют еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением денег оборонного бюджета.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"? Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала. У Гладковского раньше была фамилия Свинарчук, впрочем, в 2014 году сменил ее на фамилию матери.

      После обнародования журналистами проекта "Наши деньги" коррупционных схем активисты начали проведение регулярных акций протеста. Началось со столицы. Несколько сотен активистов "Национальных дружин" и "Национального корпуса" прибыли 3 марта в Козин под Киевом, чтобы пикетировать дом сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. С тех пор протесты националистов набирают обороты.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Национальный корпус Мир животных Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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