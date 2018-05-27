В Киеве нацгвардейцы спасли жизнь футбольному болельщику, который пришел на финал ЛЧ

В Киеве 27 мая стало плохо одному из иностранных болельщиков, который прибыл на НСК "Олимпийский" на финальный матч Лиги чемпионов. На помощь фанату бросились военные медики, дежурившие возле стадиона.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

О помощи медиков попросили 2 полицейских. Они рассказали, что мужчина пытался пройти через турникет на территорию стадиона, но внезапно потерял сознание и упал.

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Нацгвардейцы осмотрели пострадавшего иностранца и выяснили, что у него все симптомы эпилептического приступа. Поэтому военные медики немедленно провели все необходимые первоочередные реанимационные мероприятия.

"Своими умелыми действиями гвардейцам и медицинским работникам кареты скорой помощи, которые также прибыли на помощь, пострадавшего болельщика удалось вернуть в сознание", – отметили в МВД.