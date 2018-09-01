В Киеве началась международная акция к 85-й годовщине Голодомора

В субботу, 1 сентября, в Национальном музее Мемориал жертв Голодомора в Киеве началось проведение международной акции к 85-й годовщине Голодомора "Зажжем свечу памяти" – за 85 дней до Дня памяти жертв Голодомора – 24 ноября 2018 года.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

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Отмечается, что это первая акция в столице Украины, посвященная памяти детей, "которых убил преступный сталинский режим страшным оружием – голодом".

Участники акции зачитали имена 85 погибших от Голодомора детей из списка миллионов, почтили память погибших и зажгли свечу. Также состоялась панихида по умершим и открытие выставки Украденное детство: дети в годы Голодомора 1932-1933 годов.

Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заец сообщил, что в течение 85-ти дней заграничные дипломатические учреждения Украины вместе с организациями украинцев в иностранных государствах на пяти континентах проведут ряд мероприятий в рамках акции.

Закончится акция в Киеве 24 ноября 2018 года, в День памяти жертв Голодомора.

На сайте МИД Украины и веб-странице 85-й годовщины Голодомора, разработанной Украинским институтом национальной памяти, можно узнать о ходе акции.