В Киеве начали дезинфицировать с дронов: зрелищное видео
Крупные предприятия в Киеве будут дезинфицировать с дронов. Первыми таким образом начали бороться с COVID-19 на мусоросжигательном заводе "Энергия".
Чтобы не подвергать опасности работников, решили также обрабатывать специальным раствором грузовики, которые привозят мусор, сообщает КП "Киевтеплоэнерго".
К теме В Киеве полиция применила дроны для контроля карантин: детали
Кроме этого, с начала карантина дезинфицируют также другую территорию завода "Энергия".
Использование дронов минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания возбудителя. К тому же, плотнее покрывает площадь обработки, а также экономит время и спецраствор.
Как дезинфицируют столичный завод "Энергия": смотрите видео
Отметим, что беспилотник, который дезинфицировал "Энергию", поднимает в воздух 16 литров дезраствора за один вылет и за 10–15 минут дезинфицирует территорию площадью до 20 тысяч квадратных метров.
В "Киевтеплоэнерго" подчеркнули, что такий способом против коронавируса COVID-19 активно боролись в Китае. Там с помощью дронов обработали почти 200 миллионов квадратных метров в 3 тысячах населенных пунктов.
Читайте также
-
В местной прокуратуре Тернополя вспышка COVID-19: инфекцию подтвердили у 4 работников – источниксегодня , 11:25
-
Курс валют на 23 апреля: доллар минимально подешевел, а евро немного подорожалсегодня , 08:30
-
Путин одобрял и руководил: Сенат США о вмешательстве России в выборы президента в 2016 годусегодня , 07:36
-
Убийство Павла Шеремета: следователи под утро пришли с обысками к Кузьменко и ее близкимсегодня , 09:42
-
Кто не будет подлежать обсервации после пересечения границы: новое решение Кабминасегодня , 12:13
-
В Польше третьи сутки горит крупнейший в стране заповедник: жуткие фото, видеосегодня , 09:58