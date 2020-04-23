14:01
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Киеве начали дезинфицировать с дронов: зрелищное видео

      - Читати новину українською
      Фото с предприятия / Фейсбук-страница КП "Киевтеплоэнерго"

      Крупные предприятия в Киеве будут дезинфицировать с дронов. Первыми таким образом начали бороться с COVID-19 на мусоросжигательном заводе "Энергия".

      Чтобы не подвергать опасности работников, решили также обрабатывать специальным раствором грузовики, которые привозят мусор, сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

      К теме В Киеве полиция применила дроны для контроля карантин: детали

      Кроме этого, с начала карантина дезинфицируют также другую территорию завода "Энергия".

      Использование дронов минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания возбудителя. К тому же, плотнее покрывает площадь обработки, а также экономит время и спецраствор.

      Как дезинфицируют столичный завод "Энергия": смотрите видео

      Отметим, что беспилотник, который дезинфицировал "Энергию", поднимает в воздух 16 литров дезраствора за один вылет и за 10–15 минут дезинфицирует территорию площадью до 20 тысяч квадратных метров.

      В "Киевтеплоэнерго" подчеркнули, что такий способом против коронавируса COVID-19 активно боролись в Китае. Там с помощью дронов обработали почти 200 миллионов квадратных метров в 3 тысячах населенных пунктов.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Киева Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 08:23 Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели тушат три очага огня – фото и видео
      Новини України 136655
      сегодня , 08:36 Пожар в Житомирской области: спасатели неделю тушат огонь – карта, фото и видео
      Новини України 15778
      сегодня , 12:12 Медленно и осторожно: как мир начинает выходить из жесткого карантина
      Новини світу 5757
      сегодня , 07:01 Коронавирус в Турции: впечатляющая статистика и вызов для Эрдогана
      Статті 8726
      сегодня , 10:07 Коронавирус в Вооруженных силах Украины: последние новости по состоянию на 23 апреля
      Новини України 23078
      сегодня , 11:20 Коронавирус в России: умерло свыше полутысячи людей
      Лікування 290995
      сегодня , 11:33 Коронавирус в оккупированном Крыму: заболели уже почти 80 человек
      Лікування 21835
      сегодня , 10:50 Скандал в США из-за COVID-19 на атомном авианосце: 777 больных военных, министр в отставке
      Новини світу 14339
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 13:50 С электрошокером и улыбкой на экране: когда робот-полицейский выйдет на улицы Украины
      Катерина Козачинська
      сегодня , 12:00 Коронавирус с нами на годы
      Іван Примаченко