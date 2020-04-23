В Киеве начали дезинфицировать с дронов: зрелищное видео

Крупные предприятия в Киеве будут дезинфицировать с дронов. Первыми таким образом начали бороться с COVID-19 на мусоросжигательном заводе "Энергия".

Чтобы не подвергать опасности работников, решили также обрабатывать специальным раствором грузовики, которые привозят мусор, сообщает КП "Киевтеплоэнерго".

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Кроме этого, с начала карантина дезинфицируют также другую территорию завода "Энергия".

Использование дронов минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания возбудителя. К тому же, плотнее покрывает площадь обработки, а также экономит время и спецраствор.

Как дезинфицируют столичный завод "Энергия": смотрите видео

Отметим, что беспилотник, который дезинфицировал "Энергию", поднимает в воздух 16 литров дезраствора за один вылет и за 10–15 минут дезинфицирует территорию площадью до 20 тысяч квадратных метров.

В "Киевтеплоэнерго" подчеркнули, что такий способом против коронавируса COVID-19 активно боролись в Китае. Там с помощью дронов обработали почти 200 миллионов квадратных метров в 3 тысячах населенных пунктов.