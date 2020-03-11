В Киеве начали массово скупать продукты в супермаркетах: видео
В Киеве 11 марта, вероятно, после известия о введении карантина, люди начали массово скупать продукты и товары первой необходимости в супермаркетах.
Видеозаписи с немалыми покупками киевлян распространяются в телеграмм-каналах. Конечно, можно предположить, что киевляне просто отправились на закупки в супермаркет. Однако автор видео озвучивает мнение, что как для буднего дня, такое количество желающих скупиться является немалым.
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На кадрах видно, что люди покупают крупы, макаронные изделия, муку, масло, яйца, туалетную бумагу, алкоголь и другие напитки. У большинства зафиксированных на видео покупателей, тележки для покупок заполнены до краев.
Смотрите видео из супермаркета в Киеве, где люди делают большие покупки:
По словам киевлян, аншлаг в супермаркетах был еще в обед рабочего дня.
Корреспондент 24 канала посетила один из столичных супермаркетов. По ее словам, паники среди покупателей там нет. Правда, вырос спрос на отдельные виды продуктов – те, что долго хранятся.
Ситуация в супермаркетах Киева: смотрите видео
Что известно о карантине в Украине?
- С 11 марта по всей Украине ввели карантин в связи с распространением коронавируса. Срок действия – 3 недели, то есть до 3 апреля.
- На это время будет запрещено проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, обучение в школах, университетах и детсадах.
- Запрещено проводить массовые мероприятия, где запланировано участие 200 и более человек. Этот запрет не касается мер государственной необходимости.
- Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но обязательно должно проходить без зрителей.
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Что известно о карантине в Киеве?
- Что касается Киева, то там на период карантина в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детсадах внедряют дистанционное обучение.
- В кинотеатрах отменят сеансы, закроются развлекательные центры и зоны Shopping mall.
- В торговых центрах – усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи.
- Столичным храмам предлагают ограничить проведение массовых богослужений.