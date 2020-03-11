В Киеве начали массово скупать продукты в супермаркетах: видео

В Киеве 11 марта, вероятно, после известия о введении карантина, люди начали массово скупать продукты и товары первой необходимости в супермаркетах.

Видеозаписи с немалыми покупками киевлян распространяются в телеграмм-каналах. Конечно, можно предположить, что киевляне просто отправились на закупки в супермаркет. Однако автор видео озвучивает мнение, что как для буднего дня, такое количество желающих скупиться является немалым.

Важно В Киеве ввели карантин из-за коронавируса: какие будут ограничения

На кадрах видно, что люди покупают крупы, макаронные изделия, муку, масло, яйца, туалетную бумагу, алкоголь и другие напитки. У большинства зафиксированных на видео покупателей, тележки для покупок заполнены до краев.

Смотрите видео из супермаркета в Киеве, где люди делают большие покупки:

По словам киевлян, аншлаг в супермаркетах был еще в обед рабочего дня.

Будній день, третя година пообіді, магазин ‚Метро‘. Кілька годин тому запровадили карантин. Опубліковано Darka Gorova Середа, 11 березня 2020 р.

Корреспондент 24 канала посетила один из столичных супермаркетов. По ее словам, паники среди покупателей там нет. Правда, вырос спрос на отдельные виды продуктов – те, что долго хранятся.

Ситуация в супермаркетах Киева: смотрите видео

Что известно о карантине в Украине?

С 11 марта по всей Украине ввели карантин в связи с распространением коронавируса. Срок действия – 3 недели, то есть до 3 апреля.

На это время будет запрещено проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, обучение в школах, университетах и детсадах.

Запрещено проводить массовые мероприятия, где запланировано участие 200 и более человек. Этот запрет не касается мер государственной необходимости.

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но обязательно должно проходить без зрителей.

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Что известно о карантине в Киеве?