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      В Киеве начали массово скупать продукты в супермаркетах: видео

      - Читати новину українською

      В Киеве 11 марта, вероятно, после известия о введении карантина, люди начали массово скупать продукты и товары первой необходимости в супермаркетах.

      Видеозаписи с немалыми покупками киевлян распространяются в телеграмм-каналах. Конечно, можно предположить, что киевляне просто отправились на закупки в супермаркет. Однако автор видео озвучивает мнение, что как для буднего дня, такое количество желающих скупиться является немалым.

      Важно В Киеве ввели карантин из-за коронавируса: какие будут ограничения

      На кадрах видно, что люди покупают крупы, макаронные изделия, муку, масло, яйца, туалетную бумагу, алкоголь и другие напитки. У большинства зафиксированных на видео покупателей, тележки для покупок заполнены до краев.

      Смотрите видео из супермаркета в Киеве, где люди делают большие покупки:

      По словам киевлян, аншлаг в супермаркетах был еще в обед рабочего дня.

      Будній день, третя година пообіді, магазин ‚Метро‘. Кілька годин тому запровадили карантин.

      Опубліковано Darka Gorova  Середа, 11 березня 2020 р.

      Корреспондент 24 канала посетила один из столичных супермаркетов. По ее словам, паники среди покупателей там нет. Правда, вырос спрос на отдельные виды продуктов – те, что долго хранятся.

      Ситуация в супермаркетах Киева: смотрите видео

      Что известно о карантине в Украине?

      • С 11 марта по всей Украине ввели карантин в связи с распространением коронавируса. Срок действия – 3 недели, то есть до 3 апреля.
      • На это время будет запрещено проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, обучение в школах, университетах и детсадах.
      • Запрещено проводить массовые мероприятия, где запланировано участие 200 и более человек. Этот запрет не касается мер государственной необходимости.
      • Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но обязательно должно проходить без зрителей.

      К теме Шмыгаль рассказал, ограничат ли передвижение внутри Украины из-за коронавируса

      Что известно о карантине в Киеве?

      • Что касается Киева, то там на период карантина в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детсадах внедряют дистанционное обучение.
      • В кинотеатрах отменят сеансы, закроются развлекательные центры и зоны Shopping mall.
      • В торговых центрах – усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи.
      • Столичным храмам предлагают ограничить проведение массовых богослужений.
      Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020
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