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      В Киеве начали отключать батареи от отопления

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      В Киеве завершился отопительный сезон
      В Киеве завершился отопительный сезон / Фото из открытых источников

      Как и ожидалось, 6 апреля в Киеве завершился отопительный сезон.

      Такое решение принял городской глава столицы Виталий Кличко, подписав соответствующее распоряжение.

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      Заметим, что отключили батареи не во всем Киеве, в частности в учреждениях социальной сферы. Дело в том, что администрации столичных больниц, школ и садиков сами будут решать, когда отключать отопление, следовательно, это произойдет только по их индивидуальным заявкам.

      Кроме Киева, отопительный сезон 6 апреля должна завершиться еще в Николаеве. Раньше отопление начали отключать в Запорожье (5 апреля), а также в Одессе, Херсоне (31 марта) и Днепре (1 апреля).

      Решение об окончании отопительного сезона принимается в том случае, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже нет +8 градусов в течение трех суток подряд.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Отопительный сезон
      Источник: 24 канал
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