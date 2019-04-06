В Киеве начали отключать батареи от отопления

Как и ожидалось, 6 апреля в Киеве завершился отопительный сезон.

Такое решение принял городской глава столицы Виталий Кличко, подписав соответствующее распоряжение.

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Заметим, что отключили батареи не во всем Киеве, в частности в учреждениях социальной сферы. Дело в том, что администрации столичных больниц, школ и садиков сами будут решать, когда отключать отопление, следовательно, это произойдет только по их индивидуальным заявкам.

Кроме Киева, отопительный сезон 6 апреля должна завершиться еще в Николаеве. Раньше отопление начали отключать в Запорожье (5 апреля), а также в Одессе, Херсоне (31 марта) и Днепре (1 апреля).

Решение об окончании отопительного сезона принимается в том случае, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже нет +8 градусов в течение трех суток подряд.