В Киеве началось прощание с Героем Украины Левко Лукьяненко: фото и видео

Во вторник, 10 июля, в клубе Кабинета министров Украины началось прощание с украинским диссидентом, Героем Украины и автором Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Под зданием правительства собрались тысячи людей, чтобы попрощаться с Героем Украины Левко Лукьяненко. Среди них присутствовали родные и близкие, собратья, которые вместе с ним в 70-х годах сидели в советских тюрьмах. Также пришли люди, которые вместе с ним в 1991 году поднимали флаг Украины и провозглашали независимость.

С самого утра проститься пришли украинские политики, а именно председатель Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, омбудсвумен Украины Людмила Денисова, а также другие чиновники.

Это национальный авторитет, он тоже прошел путь политзаключенного. Левко Лукьяненко очень переживал за все, что происходит сейчас в государстве,

– отметила Денисова.

После того, как завершилась церемония прощания, процессия отправилась во Владимирский собор. На отпевание пришли Президент Украины Петр Порошенко с женой.

Прощание с Левко Лукьяненко