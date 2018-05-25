В Киеве началось тестирование кандидатов на должности следователей в ГБР

В пятницу, 25 мая, в Киеве началось тестирование на знание законодательства для первых 250 кандидатов на должности следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Всего в ГБР должны отобрать 1500 сотрудников. Претендовать на должности имеют право люди с высшим юридическим образованием, которые имеют четыре года правового опыта. Интересно, что по закону на первых этапах должны набрать более чем половину людей не из системы.

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На первом этапе кандидаты должны сдать экзамен из 2000 вопросов о знании законодательства. Часть вопросов не связаны с работой следователей. В комиссии уверяют, что перечень из сотни вопросов формирует автоматическая программа после того, как участник получает рандомний электронный ключ, поэтому шансов исказить результаты абсолютно нет.

Из первой волны не сдали тест в двух группах по 30% конкурсантов, в других лишь по несколько человек. После теста у кандидатов будет еще собеседование, а также спецпроверка Минюста и полиграф.

Мы предлагаем, чтобы полиграф проходили победители конкурса, то есть лица, которые и в дальнейшем будут работниками бюро,

– отметил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Сейчас конкурс объявлен на 219 должностей центрального управления ГБР. На них претендуют более 1600 человек.

Меньше всего конкурсантов отправились в департамент военных расследований. А все потому, что руководитель этого направления в ГПУ Анатолий Матиос сам проиграл конкурс и запретил подаваться на него своим сотрудникам.

Руководителей бюро отбирает другая комиссия из представителей политикума. Закон, который исправляет ситуацию пока проголосован лишь в первом чтении. К тому же, на руководящие должности в главный следственный орган страны подались не лучшие представители украинской правоохранительной системы, говорят в общественности.

Отсеять недобропорядочных кандидатов можно только при условии пристального внимания общества, если конкурс, как указано в законе, будет происходить открыто.