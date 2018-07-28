В Киеве начался Крестный ход УПЦ КП к годовщине Крещения Руси: фото и видео

В центре Киева начался Крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины, которую возглавил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Об этом сообщают журналисты 24 Канала с места событий.

Читайте также: 1030 лет со дня Крещения Руси: какие религиозные мероприятия ожидаются в Киеве

Так, верующие, после молебна во Владимирском соборе отправились организованной колонной по улице Владимирской через Софийскую и Михайловскую площади к Владимирской горке, где в 13:00 должен состояться молебен.



В Крестном ходе принимают участие глава УПЦ (КП) Филарет, Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубов, министр обороны Степан Полторак, вице-премьер Павел Розенко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр культуры Украины Евгений Нищук и другие члены правительства.



Во главе колонны идут священнослужители с хоругвями и иконами, далее – духовенство и верующие. Участие в шествии принимают и военные капелланы, и бойцы, которые защищали Украину на Донбассе от российского агрессора. По всему маршруту Крестного хода установлены металлические ограждения.



Также, одновременно от Бессарабской площади отправилась колонна прихожан Украинской автокефальной православной церкви во главе с митрополитом Макарием, которая присоединилась к основной, и они вместе отправились к Владимирской горке.



Многие одеты в вышиванки и держат в руках украинские флаги. За безопасностью движения следят правоохранители.



Также, видео Крестного хода транслирует Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.