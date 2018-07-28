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В Киеве начался Крестный ход УПЦ КП к годовщине Крещения Руси: фото и видео

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В центре Киева начался Крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю празднования 1030-летия крещения Руси-Украины, которую возглавил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Об этом сообщают журналисты 24 Канала с места событий.

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Так, верующие, после молебна во Владимирском соборе отправились организованной колонной по улице Владимирской через Софийскую и Михайловскую площади к Владимирской горке, где в 13:00 должен состояться молебен.

В Крестном ходе принимают участие глава УПЦ (КП) Филарет, Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубов, министр обороны Степан Полторак, вице-премьер Павел Розенко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр культуры Украины Евгений Нищук и другие члены правительства.

Во главе колонны идут священнослужители с хоругвями и иконами, далее – духовенство и верующие. Участие в шествии принимают и военные капелланы, и бойцы, которые защищали Украину на Донбассе от российского агрессора. По всему маршруту Крестного хода установлены металлические ограждения.

Также, одновременно от Бессарабской площади отправилась колонна прихожан Украинской автокефальной православной церкви во главе с митрополитом Макарием, которая присоединилась к основной, и они вместе отправились к Владимирской горке.

Многие одеты в вышиванки и держат в руках украинские флаги. За безопасностью движения следят правоохранители.

Также, видео Крестного хода транслирует Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

 

Теги: Новости Украины религия Филарет Петр Порошенко УПЦ КП Годовщина Крещения Руси Крестный ход Новости Киева Новости политики Фотоновости
Источник: 24 Канал
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