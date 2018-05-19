В Киеве начался марш за освобождение политзаключенных и пленных: фото с места происшествия

В столице Украины на Майдане Независимости начался марш "Свободу защитникам Украины". Основное требование участников марша – заставить Россию освободить украинских военнопленных и придерживаться международных норм относительно пленных.

Около 250 человек отправятся в посольства Германии, Франции, офиса Красного креста с обращением к политическому руководству стран.

Требуем от миссии "Красного креста", миссии ОБСЕ и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель обеспечить выполнение международных норм со стороны России в отношении украинских военнопленных,

– сообщают митингующие.

Отмечается, что среди участников есть родственники военнопленных, содержащихся в РФ. Они держат портреты пленных родственников и плакаты с надписями "Freedom Sentsov", "Свободу политзаключенным Мордора".



В Киеве начался марш за освобождение политзаключенных и пленных





Участники марша держат плакаты "Freedom Sentsov", "Свободу политзаключенным Мордора"