19:05
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, сегодня
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Киеве начался марш за освобождение политзаключенных и пленных: фото с места происшествия

78 Читати новину українською
В Киеве начался марш
В Киеве начался марш "Свободу защитникам Украины". / Фото 24 Канала

В столице Украины на Майдане Независимости начался марш "Свободу защитникам Украины". Основное требование участников марша – заставить Россию освободить украинских военнопленных и придерживаться международных норм относительно пленных.

Около 250 человек отправятся в посольства Германии, Франции, офиса Красного креста с обращением к политическому руководству стран.

Требуем от миссии "Красного креста", миссии ОБСЕ и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель обеспечить выполнение международных норм со стороны России в отношении украинских военнопленных,
– сообщают митингующие.

Отмечается, что среди участников есть родственники военнопленных, содержащихся в РФ. Они держат портреты пленных родственников и плакаты с надписями "Freedom Sentsov", "Свободу политзаключенным Мордора".


В Киеве начался марш за освобождение политзаключенных и пленных


Участники марша держат плакаты "Freedom Sentsov", "Свободу политзаключенным Мордора"

Теги: Новости Киева Украинцы в плену РФ Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
сегодня, 19:01 Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
Блог Медіа 12
Як Непоп провертає маніпуляції із бюджетних грошей
сегодня, 18:00 Як Непоп провертає маніпуляції із бюджетних грошей
Тетяна Мартинюк 22
Чи окупиться Кримський міст Росії?
сегодня, 16:04 Чи окупиться Кримський міст Росії?
Блог Медіа 785
Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
сегодня, 12:02 Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
Блог Медіа 954
Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
сегодня, 11:01 Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
1450
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук