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      В Киеве начался суд по делу против журналиста Вышинского, которого обвиняют в госизмене

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      В Киеве проходит судебное заседание по делу главного редактора "РИА Украина" Кирилла Вышинского. Он пожаловался в Кассационный уголовный суд на якобы незаконность его задержания. Из-за этого в Киев приехала российская омбудсмен Татьяна Москалькова.

      Москалькова хочет наблюдать, чтобы соблюдались все права Кирилла Вышинского, который является не только гражданином Украины, но и Российской Федерации, об этом сообщил корреспондент 24 канала.

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      Кирилл Вышинский в 2015 году получил российское гражданство, но об этом стало известно во время его задержания. На заседании он объяснил свое двойное гражданство тем, что его жена россиянка и таким образом он хотел быть ближе к ней в юридическом контексте.

      Вишинський та Москалькова

      Москалькова и Вышинский на судебном заседании

      Судьи два раза отправлялись в совещательную комнату. Первый раз приняли ходатайство защитников Вышинского, которые требовали выпустить обвиняемого из прозрачного бокса и посадить возле адвокатов.

      Второй раз решили перенести дело в Объединенную палату Верховного Суда.

      Кто такой Кирилл Вышинский?Это бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационные сети на территории Украины и в государственной измене.

      Так, по данным сайта "Миротворец", весной 2014 года работал в Крыму, где подконтрольные ему журналисты выпускали материалы, которые оправдывали аннексию Крыма Россией. За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".

      Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Кирилл Вышинский находится уже более 10 месяцев.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Кирил Вышинский Верховный суд Украины
      Источник: 24 канал
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