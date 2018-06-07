В Киеве "Национальная дружина" пригрозила ромам "очисткой": нацменьшинство покинуло парк

"Национальная дружина" 7 июня заявила, что очистит Голосеевский парк в Киеве от цыган, которые обустроили там свой лагерь, если те сами не уйдут из парка в течение 24 часов. В конце концов, цыгане таки покинули парк в этот же день.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Национальной дружины".

Ранее стало известно, что 6 июня в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился лагерь ромов. На его территории цыгане построили землянки, уничтожили растения и засорили парк отходами.

"Когда полиция не справляется, "Национальная дружина" берёт ситуацию под свой контроль. Даем вам 24 часа, чтобы покинуть территорию, убрав за собой мусор, иначе мы объявляем субботник в Голосеевском парке", – сообщали члены "Нацдружины".

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Отметим, что впоследствии руководитель "Национального корпуса Киев" Сергей Филимонов рассказал в комментарии "Украинской правде", что 7 июня ромы после разговора с представителями "Национальной дружины" покинули парк.

"Национальная дружина" была сегодня в парке. Мы приехали по просьбе журналистов, которые хотели снимать там сюжет, и просили нас о защите, ведь вчера там цыгане напали на коммунальщиков и представителей лесхоза". В общем нас было 19 человек. Мы ничего не делали, просто наблюдали. К нам подошли цыгане и сказали : "Вы хотите, чтобы мы ушли?", мы сказали: "Было бы хорошо". Они ответили: "Хорошо, мы уйдем, мы не хотим никаких ссор", и стали собирать вещи,

– рассказал Филимонов.

Он добавил, что через 10 минут после приезда активистов на место происшествия прихала местная полиция.

"По состоянию на сейчас (17:00) ромы ушли. Сейчас коммунальщики убирают территорию. "Национальная дружина" будет обеспечивать там порядок, потому что коммунальщики боятся, что цыгане могут вернуться", - добавил Филимонов.

На уточняющий вопрос, будет ли "Национальная дружина" присутствует в парке в пятницу, 8 июня, Филимонов сказал: "Если уборка сегодня не завершится, и будет такая необходимость, то да".

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Филимонов заверил, что "Национальная дружина" будет реагировать на все подобные случаи, но делать это не силовым способом, а путем диалога и привлечения социальных служб, чтобы "эти люди получали необходимое соцзащиту, медицину, а их дети – нормальное образование".

Отметим, что на опубликованном в сети видно, что члены "Национальной дружины" пришли в лагерь ромов в балаклавах, с молотами и топорами. Активисты крушили палатки ромов, говоря, что "очищают лес".