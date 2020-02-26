В Киеве найден мертвым известный бизнесмен Леонид Вульф: что о нем известно
26 февраля известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф найден застреленным в Киеве. Основная версия – самоубийство.
Эту информацию в комментарии "Громадському" подтвердил начальник уголовной полиции Киева Герман Приступа. По его словам, это произошло вчера.
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Детали убийства Вульфа
Издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД сообщает, что Вульф не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с женой и еще одним общим знакомым решили его посетить в квартире на улице Городецкого в Киеве.
В коридоре обнаружили окровавленное тело Вульфа с простреленной головой. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Здесь же нашли и одну стреляную гильзу.
Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на плохое самочувствие. Во время следствия версию о самоубийстве проверят с помощью экспертиз и других следственных действий.
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