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      В Киеве найден мертвым известный бизнесмен Леонид Вульф: что о нем известно

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      Полиция рассматривает версию самоубийства Вульфа / fakty.ua/

      26 февраля известный бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф найден застреленным в Киеве. Основная версия – самоубийство.

      Эту информацию в комментарии "Громадському" подтвердил начальник уголовной полиции Киева Герман Приступа. По его словам, это произошло вчера.

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      Детали убийства Вульфа

      Издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД сообщает, что Вульф не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с женой и еще одним общим знакомым решили его посетить в квартире на улице Городецкого в Киеве.

      В коридоре обнаружили окровавленное тело Вульфа с простреленной головой. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Здесь же нашли и одну стреляную гильзу.

      Один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на плохое самочувствие. Во время следствия версию о самоубийстве проверят с помощью экспертиз и других следственных действий.

      Новость дополняется

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Кривого Рога Криминальные новости Новости Киева Убийство
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