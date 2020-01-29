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      В Киеве накрыли большую "ботоферму" россиян: какие провокации она устраивала

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      СБУ разоблачила в Киеве российскую "ботоферму" / ssu.gov.ua

      Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве большую "ботоферму", которую организовали россияне и переселенцы из оккупированного Донбасса. Она занималась псевдоминированием и распространением фейков в соцсетях.

      По данным правоохранителей, организаторы "ботофермы" имели более 500 активных аккаунтов, сообщает пресс-служба СБУ. Через них провокаторы распространяли в сети ложную информацию, подстрекали протестные настроения населения и совершали атаки на аккаунты чиновников. 

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      Лица организаторов установлены. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине,
      – рассказали в СБУ.

      Кроме того, "ботоферма" рассылала анонимные сообщения о минировании крупных объектов и мест массового скопления людей: торгово-развлекательных центров, станций метро, ​​автовокзалов.


      СБУ разоблачила "ботоферму" россиян в Киеве

      Злоумышленники также дистанционно регистрировали в телеграмме анонимные аккаунты, через которые незаконно продавали огнестрельное оружие, взрывчатку, наркотики и тому подобное.

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      "Ботоферма" располагалась в одном из арендованных офисов в Киеве. Во время обыска правоохранители нашли там компьютерную технику, специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы) и почти 2 тысячи SIM-карт мобильных операторов. Также следователи изъяли черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые писали провокационные комментарии под публикациями украинских политиков.


      Офис "ботофермы" в Киеве

      Сейчас правоохранители выясняют все детали работы "ботофермы", чтобы привлечь к ответственности двух подозреваемых в ее создании.


      СБУ изъяла оборудование "ботофермы" в Киеве


      В столице СБУ накрыла большую российскую "ботоферму"

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Соцсети Украина – Россия Новости Украины Российская пропаганда Новости Киева Оружие Фейковые заминирования Криминальные новости СБУ
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