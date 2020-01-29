В Киеве накрыли большую "ботоферму" россиян: какие провокации она устраивала

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве большую "ботоферму", которую организовали россияне и переселенцы из оккупированного Донбасса. Она занималась псевдоминированием и распространением фейков в соцсетях.

По данным правоохранителей, организаторы "ботофермы" имели более 500 активных аккаунтов, сообщает пресс-служба СБУ. Через них провокаторы распространяли в сети ложную информацию, подстрекали протестные настроения населения и совершали атаки на аккаунты чиновников.

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Лица организаторов установлены. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине,

– рассказали в СБУ.

Кроме того, "ботоферма" рассылала анонимные сообщения о минировании крупных объектов и мест массового скопления людей: торгово-развлекательных центров, станций метро, ​​автовокзалов.



СБУ разоблачила "ботоферму" россиян в Киеве

Злоумышленники также дистанционно регистрировали в телеграмме анонимные аккаунты, через которые незаконно продавали огнестрельное оружие, взрывчатку, наркотики и тому подобное.

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"Ботоферма" располагалась в одном из арендованных офисов в Киеве. Во время обыска правоохранители нашли там компьютерную технику, специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы) и почти 2 тысячи SIM-карт мобильных операторов. Также следователи изъяли черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые писали провокационные комментарии под публикациями украинских политиков.



Офис "ботофермы" в Киеве

Сейчас правоохранители выясняют все детали работы "ботофермы", чтобы привлечь к ответственности двух подозреваемых в ее создании.



СБУ изъяла оборудование "ботофермы" в Киеве