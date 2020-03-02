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      В Киеве накрыли крупнейшую в стране сеть по продаже наркотиков в интернете: фото

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      1 марта полиция арестовала 9 человек, которые организовали масштабную систему продажи наркотиков по всей Украине. Сбывали запрещенные веществе через мессенджеры и онлайн-магазины.

      Полицейские изъяли около 300 килограммов наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров на 110 миллионов гривен, сообщают в МВД.

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      Чтобы разоблачить торговцев, полицейские провели 7 оптовых закупок наркотиков у них и 40 межрегиональных поставок оптовых партий психотропов.

      Мощная лаборатория позволяла ежемесячно производить от 80 до 100 килограммов наркотиков.


      Полиция изъяла наркотиков на 110 миллионов гривен / фото МВД

      Главный организатор – киевлянин, он пытался накануне обысков выехать за границу. Среди других участников банды – жители Чернигова, Киева и Киевщины. В регионах в наркобизнес были вовлечены люди разного возраста и пола. В наркобанду была замешана даже целая семья.

      Смотрите видео, как задерживали наркоторговцев в Киеве

      У банды изъяли компьютеры, технику, а также семь автомобилей премиум-класса.

      Девять человек задержаны, им сообщено о подозрении. Теперь наркоторговцам грозит до 12-ти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Новости Киева Наркотики
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