07:25
3 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Киеве напали на журналистов на спортплощадке в Гидропарке: видео

      - Читати новину українською
      Один із нападників на журналістів / Скріншот з відео

      На территории столичного Гидропарка неизвестные напали на съемочные группы телеканалов, которые готовили репортажи о карантине. Прокуратура уже начала расследование.

      На знімальні групи двох телеканалів ("Еспресо" та ZIK) напали, коли ті готували матеріал про  інспектування київських парків та спортивних майданчиків. Про це повідомляє прокуратура Києва.

      Радимо ознайомитись Як карантин вплинув на медійників: цікаві дані

      Так, один з чоловіків, який перебував на спортивному майданчику в Гідропарку, обурився на зауваження журналістів про те, що він порушує карантин. Він напав на першу знімальну групу та пошкодив їхню техніку.

      Через деякий час на вказаний спортмайданчик приїхали журналісти з іншого телеканалу та почали зйомку аналогічного репортажу. Під час зйомки інший невідомий чоловік здійснив напад на другу знімальну групу, застосував фізичну силу щодо журналістки та пошкодив знімальну техніку.

      Загалом внаслідок сутичок тілесні ушкодження отримали двоє журналістів та оператор.

      Що загрожує нападникам

      За фактами інцидентів розпочали два кримінальні провадження. Перше — за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Друге — за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

      За перешкоджання нападникам загрожує до 3 років обмеження волі, а за погрози або насильство — до 5 років в'язниці.

      Дивіться відео нападу на журналістів у Києві:

      карантин
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Журналисты СМИ Прокуратура Киева Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 01:00 Всеобъемлющий брат из "пленок Ермака": кто и на какие должности проводил собеседования
      Наші гроші 1417
      сегодня , 07:10 Оставайся дома: новый дудл от Google – все о COVID-19 и коронавирусные советы
      Інтернет 38
      сегодня , 06:20 Карантин будет иметь и положительные последствия для Украины, – социолог
      Новини України 927
      сегодня , 06:25 Фейки о коронавирусе: сказки Кремля и "война" против ЕС
      Статті 2635
      сегодня , 00:59 Черновицкую область закрывают на въезд и выезд: выявили еще 28 больных
      Новини України 3841
      сегодня , 04:59 Партнер Коломойского трижды тайно посещал ОП перед голосованием закона о банках, – "Схемы"
      Новини України 3966
      сегодня , 07:20 Мы только входим в кризис, будет запрос на сильную руку, – социолог
      Новини України 2951
      сегодня , 05:05 Гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака
      Гороскоп 709
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      2 апреля , 22:00 К чему приведет длительный карантин?
      Анатолій Амелін
      2 апреля , 21:45 Это тест для Зеленского: Рябошапка дал откровенное интервью о скандале с Ермаком
      Олена Трибушна
      Залиште відгук