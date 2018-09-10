В Киеве нашли мертвым инструктора-иностранца Нацгвардии: комментарий правоохранителей

В Киеве в арендованной квартире нашли мертвым иностранного инструктора Национальной гвардии. По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, мужчина покончил с собой.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение от женщины, она обнаружила квартиранта без признаков жизни. Правоохранители установили личность погибшего. Это – гражданин другого государства, 1982 года рождения, боец ​​спецотряда иностранного государства, инструктор Национальной гвардии Украины,

– говорится в сообщении.

"На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный в травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего", – сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

При осмотре медицинские работники и судебно-медицинский эксперт обнаружили у мужчины огнестрельное ранение в висок.

"Окончательная причина смерти будет установлена ​​при проведении судебно-медицинской экспертизы. По показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети оставил пессимистический сообщение", – добавляют в полиции.

Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией – самоубийство.