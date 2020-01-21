В Киеве не будут строить паркинги, однако увеличат стоимость парковки и штрафы: причины

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА решили мотивировать водителей меньше ездить в центр на автомобиле. Для этого планируют повысить стоимость парковки и размеры штрафов.

Позицию властей Киева сообщил в фейсбуке заместитель директора департамента – начальник управления по парковке Дмитрий Рахматуллин.

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По его словам, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест.

Все очень просто: сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше,

– отметил Рахматуллин.

Поэтому в КГГА решили увеличить тарифы за парковку в центральной части города до 50 гривен за час. Также в планах чиновников – повысить штрафы за парковку в непредусмотренных для этого местах.

Рахматуллин добавил, что это должно мотивировать водителей искать места на парковках, или оставлять автомобиль недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте. Ведь сейчас водители паркуются как им вздумается и оправдывают это отсутствием мест для парковки. По его словам, это лишь оправдание. Потому что часто авто оставляют вблизи полупустых паркингов.