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      В Киеве неадекватный мужчина на Lanos протаранил три автомобиля: фото

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      В столице, на улице Полярной произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. Водитель Lanos выехал на встречную полосу, столкнулся с Renault, а после того задел еще несколько машин. Участники аварии получили легкие травмы.

      Виновника ДТП забрала карета скорой помощи. Об этом сообщает "Информатор".

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      По информации участников аварии, три автомобиля стояли на светофоре на пересечении улицы Полярной с улицей семьи Кульженко. Вдруг на большой скорости на встречную полосу выехал Lanos, столкнувшись с Renault Kangoo. А после того задел Daewoo и Renault Logan.

      Удар нанес Lanos сильные повреждения. Пострадал его водитель – сломал ногу и палец на руке. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Вероятно, он был под действием алкоголя: смеялся и отказывался от помощи врачей.

      Остальные участники ДТП получили легкие травмы. На месте работают следователи.

      В Киеве неадекватный мужчина на Lanos протаранил три автомобиля / Фото Максима Торпана 

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Транспорт Аварии и ДТП Новости Киева Постраждалі
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