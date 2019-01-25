В Киеве неизвестные избили и ограбили журналистов

В Киеве напали на журналистов, съемочную группу проекта "Стоп коррупция" и правозащитников, которые снимали сюжет о незаконной добыче песка на Выдубичах.

Об этом сообщил координатор проекта "Стоп коррупция" Роман Бочкала на своей странице в Facebook.

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По его словам, активистов встретили "вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленными недрами". Они прыснули газом в лицо журналисту, повалили на снег и начали бить. В итоге ему выбили зуб, а у оператора – гематома на затылке и, как следствие, провалы в памяти. Кроме того, по словам Бочкалы, "охранники" разбили окна и изрубили топором машину, на которой активисты привезли журналистов. У одного из убитых забрали сумку с документами и деньгами и уехали.



Машину активистов изрубили топором

На сайте проекта "Стоп коррупция" отмечается, что объект по улице Промышленной, 4, на Выдубичах должен был прекратить свою деятельность после того, как Киевсовет на последней сессии 2018 года расторг договор аренды. Однако точка продолжает работать и вывозить песок с территории.

Роман Бочкала отметил, что на Выдубичах находится крупнейшая в столице незаконная точка добычи песка с годовым оборотом в размере 100 миллионов гривен.



У одного из избитых журналистов украли сумку с документами

В полиции отметили, что ввели "план перехват" для задержания нападавших, журналиста госпитализировали в больницу. Полицейские задержали семь человек, которые представились охранниками. Их доставили в отделение полиции. Правоохранители открыли уголовное производство за разбой.