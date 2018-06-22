В Киеве неизвестные обстреляли автомобиль: появилось видео с места инцидента

В Киеве вблизи станции метро "Теремки" неизвестные обстреляли автомобиль Mercedes Sprinter. Инцидент произошел вечером 22 июня.

Об этом информирует "Киев оперативный" в Facebook.

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Отмечается сразу после стрельбы злоумышленники скрылись, выехав в сторону Одесской трассы на автомобили Audi.

"По предварительной информации, основанием конфликта стали нелегальные пассажирские перевозки", – говорится в сообщении.

Смотрите видео с места обстрела автомобиля в Киеве