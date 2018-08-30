В Киеве неизвестные ограбили и подожгли книжный магазин: подробности

Двое неизвестных в столице под предлогом покупки подарочного издания книги избили продавца магазина, обокрали его и подожгли магазин.

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции передает ТСН.

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Вчера вечером в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что двое неизвестных избили его и подожгли магазин, где он работает продавцом,

- отметили правоохранители.

По словам продавца, в магазин зашел мужчина и попросил показать книгу для подарка, а когда он подошел к стеллажам, то почувствовал удар по голове.

"После этого в магазин зашел еще один мужчина и начал обливать пол неизвестным веществом и поджег. Злоумышленники забрали мобильный телефон, деньги и скрылись с места происшествия", - рассказал пострадавший мужчина.

Сейчас злоумышленников разыскивают, им грозит до 10 лет лишения свободы.