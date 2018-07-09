В Киеве неизвестные подожгли внедорожник: фото

В ночь на 9 июля, на Троещине, неизвестные подожгли внедорожник Nissan Pathfinder и исчезли в неизвестном направлении. В результате пожара пострадал Volkswagen Polo, который стоял рядом.

Об этом сообщает "Информатор".

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По информации издания, поджог произошел около 01:30 часа по адресу улица Николаева, 11.

Неизвестные подожгли внедорожник



Злоумышленник скрылся

Очевидцы рассказали, что заметили, как молодой человек в темной одежде и маске что-то поджигал под автомобилем. Когда стали подходить ближе, то злоумышленник убежал, сел в серую машину неизвестной марки на еврономерах и исчез.



В автомобиля выгорела вся передняя часть

Пожарная служба на место инцидента прибыла за 8 минут. В автомобиля выгорела вся передняя часть. От сильного пламени пострадал рядом припаркованный Volkswagen Polo, у него поплавился передний бампер, фары и радиаторная решетка.

На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная служба.



Пострадал рядом припаркованный Volkswagen Polo

К счастью, пострадавших нет. Сейчас продолжается следствие.