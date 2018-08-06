В Киеве неизвестные расстреляли авто и украли 2 миллиона гривен: фото
6 августа примерно в 18:00 в Киеве на улице Здолбуновской неизвестные расстреляли автомобиль Toyota Camra.
Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
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"По предварительным данным злоумышленники украли из авто примерно 2 миллиона гривен. По инсайдерской информации, за рулем авто находилась женщина", – говорится в сообщении.
На место инцидента женщина привезла долг, который должна была отдать. Именно тогда на нее совершили нападение и забрали деньги. Женщина не пострадала, а полицейские сейчас разыскивают преступников, введен план перехвата.
"Как удалось узнать Стражам Эспрессо, в Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию автомобиля Volkswagen Passat B6. Наряд полиции ориентирован на остановку таких автомобилей", – добавили журналисты.
Неизвестные расстреляли авто
На женщину совершили нападение и забрали деньги