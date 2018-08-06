21:18
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, сегодня
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве неизвестные расстреляли авто и украли 2 миллиона гривен: фото

196 Читати новину українською
В Киеве неизвестные расстреляли авто и украли 2 миллиона гривен: фото
/ Эспрессо

6 августа примерно в 18:00 в Киеве на улице Здолбуновской неизвестные расстреляли автомобиль Toyota Camra.

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

Читайте также: В Киеве полиция разоблачила деятельность виртуальной порностудии: видео

"По предварительным данным злоумышленники украли из авто примерно 2 миллиона гривен. По инсайдерской информации, за рулем авто находилась женщина", – говорится в сообщении.

На место инцидента женщина привезла долг, который должна была отдать. Именно тогда на нее совершили нападение и забрали деньги. Женщина не пострадала, а полицейские сейчас разыскивают преступников, введен план перехвата.

"Как удалось узнать Стражам Эспрессо, в Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию автомобиля Volkswagen Passat B6. Наряд полиции ориентирован на остановку таких автомобилей", – добавили журналисты.


Неизвестные расстреляли авто

На женщину совершили нападение и забрали деньги

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Криминальные новости Деньги
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Пасхальная корзина в Донецке – сколько стоит праздничный стол в оккупации
 16 апреля 2017 , 15:18
Янукович-младший в интернете рассказывает о мародерстве на улицах Украины
 3 марта 2014 , 22:50 74
Топ-новости: Германия понесла потери перед матчем с Украиной, "Динамо" продаст своего лидера
 9 июня 2016 , 07:30
Морозюк потролил Мораеса из-за перехода в Шахтер
 21 июня , 14:26
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук