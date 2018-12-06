В Киеве неизвестные устроили перестрелку: фото и видео с места инцидента

В четверг, 6 декабря, в Соломенском районе Киева неизвестные устроили перестрелку возле супермаркета на ул. Сурикова. После инцидента его участники скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.

"Перестрелка и ДТП в Киеве на Сурикова: Nissan залетел на лестницу магазина. Многие полиции, введен оперативный план "Сирена", – сообщили в сообществе.

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Полиция сейчас разыскивает черный автомобиль Volvo XC90 с номерными знаками АИ3348НК. По данным правоохранителей, в этом авто находятся неизвестные в масках, которые стреляли в человека из автомобиля Nissan у "Мегамаркета".

Искомое авто имеет характерные приметы: под передним бампером серебристая вставка и установлены противотуманные фары.

Как сообщают "Стражи эспрессо", водитель Nissan пытался оторваться от стрелков на своем авто, но его занесло на крыльцо магазина. Злоумышленники стреляли в боковое пассажирское и заднее стекло.



Инцидент уже прокомментировали в полиции Киева. Там отметили, что кроме стрельбы, злоумышленники обокрали водителя белого авто Nissan.

Группа неизвестных на черном авто применили оружие, несколько раз ударили водителя и забрали его сумку с вещами. После совершенного поехали в направлении железнодорожного вокзала темной иномаркой,

– заявили в полиции.

На место прибыли патрульные наряды и следственно-оперативные группы. Установлено, что при попытке побега от нападавших пострадавший выехал автомобилем на ступени. В результате происшествия никто не травмировался.