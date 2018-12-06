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      В Киеве неизвестные устроили перестрелку: фото и видео с места инцидента

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      Фото с места перестрелки и ДТП в Киеве
      Фото с места перестрелки и ДТП в Киеве / Facebook-страница dtp.kiev.ua

      В четверг, 6 декабря, в Соломенском районе Киева неизвестные устроили перестрелку возле супермаркета на ул. Сурикова. После инцидента его участники скрылись с места происшествия.

      Об этом сообщает Facebook-сообщество Dtp.kiev.ua.

      "Перестрелка и ДТП в Киеве на Сурикова: Nissan залетел на лестницу магазина. Многие полиции, введен оперативный план "Сирена", – сообщили в сообществе.

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      Полиция сейчас разыскивает черный автомобиль Volvo XC90 с номерными знаками АИ3348НК. По данным правоохранителей, в этом авто находятся неизвестные в масках, которые стреляли в человека из автомобиля Nissan у "Мегамаркета".

      Искомое авто имеет характерные приметы: под передним бампером серебристая вставка и установлены противотуманные фары.

      Как сообщают "Стражи эспрессо", водитель Nissan пытался оторваться от стрелков на своем авто, но его занесло на крыльцо магазина. Злоумышленники стреляли в боковое пассажирское и заднее стекло.

      Инцидент уже прокомментировали в полиции Киева. Там отметили, что кроме стрельбы, злоумышленники обокрали водителя белого авто Nissan.

      Группа неизвестных на черном авто применили оружие, несколько раз ударили водителя и забрали его сумку с вещами. После совершенного поехали в направлении железнодорожного вокзала темной иномаркой,
      – заявили в полиции.

      На место прибыли патрульные наряды и следственно-оперативные группы. Установлено, что при попытке побега от нападавших пострадавший выехал автомобилем на ступени. В результате происшествия никто не травмировался.

       

      Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Киева Расследования
      Источник: 24 Канал
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