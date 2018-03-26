В Киеве неизвестные устроили стычку с охранником консульства Польши

В воскресенье вечером, 25 марта, в Киеве на улице Богдана Хмельницкого возле консульства Польши, случилась драка. Ее спровоцировали трое неизвестных людей.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Издание уточнило, что неизвестные люди, вероятно граждане Беларуси, подошли к охраннику консульства. После этого один из них плюнул в лицо охраннику и скрылся.

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В результате вспыхнула драка. Два человека были задержаны полицией, прибывшей на место инцидента.

Вероятно, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что издание обратилось в посольство Польши и киевскую полицию за разъяснениями, однако ни там, ни там пока не комментируют произошедшее.



Фото с места столкновений возле консульства Польши в Киеве