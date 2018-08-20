В Киеве неизвестные в камуфляже напали на девушку за внешность, у нее химический ожог

В воскресенье, 19 августа, трое мужчин в камуфляжной одежде совершили нападение на несовершеннолетнюю девушку на Контрактовой площади в Киеве. Им не понравился внешний вид подростка.

Об этом пишет издание "Небоскреб" со ссылкой на Facebook-страницу отца пострадавшей Дмитрия Дубицкого, откуда сообщение, очевидно, был удалено.

Читайте также: Во Львове избили трансгендерную женщину: фото нападавшего

"Дочка общалась со знакомыми, одета была неформально – футболка с принтом, значки рок-групп, окрашенная прядь волос", – отметил отец потерпевшей.

Неизвестные задавали девушке дурацкие вопросы, а потом сорвали с нее кулон. Заметив конфликтную ситуацию, на помощь пришли прохожие. Они хотели задержать нападавших, возможно, чтобы девушка успела уйти. И один из них вырвался и распылил ей в лицо содержимое газового баллона. Тогда нападавшие скрылись.

Этого оказалось мало. Подростки двинулись к магазину "Сильпо" рядом. Дочка уже мало что видела, к тому же плохо могла говорить. В магазине купили молоко и воду, стали оказывать медицинскую помощь. Именно в это время подонки вернулись и сильно ударили ее по лицу,

– сообщил Дмитрий Дубицкий.

На место инцидента вызвали "скорую" и полицию. Медики диагностировали у девушки химический ожог.

Эти подонки (не стесняюсь этого слова, я не могу по-другому без мата, назвать 20-летних уродов мужского пола, которые бьют несовершеннолетних, а особенно оскорбляют и избивают подростков) носят символику "Правого сектора" и "Национального корпуса". Уверен на 100%, что никакого отношения к этим организациям эта пугливая гопота (убегают от простых прохожих, нападают на тех, кто очевидно слабее них) нет,

– подчеркнул отец пострадавшей.

Кроме того, 14 августа возле ТРЦ Gulliver неизвестные сорвали с рюкзака 15-летней девушки символику ЛГБТКИ-сообщества. Также угрожали в следующий раз ее побить.

Напуганный ребенок слышала, что она заслуживает такое отношение, потому что "ваши п***расы здесь устраивают парады, а ЛГБТ в Украине не поддерживают, поняла?!". Поэтому, видимо, она и заслуживает избиения,

– удивлена сестра пострадавшей Мария Черная.